Ponte sull’Arno Buonriposo/Castelluccio: prima fase dei lavori conclusa

Arezzo, 29 luglio 2024 – Un ponte degli anni ‘50 quello sull’Arno che collega Castelluccio di Capolona a Buoriposo di Arezzo in cui sono in corso lavori per la messa in sicurezza della stabilità, che si dovrebbero concludere prima dell’inizio dell’anno scolastico per non creare disagi al traffico.

“Siamo all'inizio dell'intervento” ha fatto presente in Sindaco di Capolona, Mario Francesconi” I giunti di collegamento delle travi del ponte sono stati sistemati con un lavoro fatto durante la notte con la quasi assoluta assenza di disagi per le persone.” L’ingegnere Roberto Rossi, che segue il lavoro di questo intervento di cui è capofila il Comune di Arezzo , commenta”Abbiamo fatto un intervento sopra il ponte, e adesso siamo in attesa che arrivino i semafori, abbiamo già predisposto i plinti.

I lavori quindi proseguiranno dal venti di agosto fino alla prima decade di settembre, concludendo il tutto prima dell’inizio dell’anno scolastico, quando ci sarà una quantità maggiore di traffico.

Quando finiranno i lavori sul ponte avremo una sola carreggiata con senso unico alternato , una pista pedonale, anche ciclabile, ma con passaggio a piedi scendendo dalla bicicletta, un passaggio di automezzi sino a 26 tonnellate.

Questi lavori e le modalità di passaggio allungheranno la vita al ponte nato in anni in cui non vi era il traffico di oggi e costruito con materiali che al tempo venivano usati non di grande qualità” Ma al contempo l’Amministrazione Comunale continua a guardare al futuro per altre strategie come dice Mario Francesconi “Stiamo già lavorando da tempo per trovare un'alternativa a questa infrastruttura perché l'uso che ne viene fatto adesso rispetto a 50, 60 anni fa non è nemmeno paragonabile.”