Ponte sul torrente Resco. Via al nuovo percorso

È in dirittura d’arrivo la nuova viabilità di Vaggio, dopo alcuni stop and go. Ieri mattina sono state posate quattro travi da 48 tonnellate l’una che costituiranno l’impalcato del secondo ponte sul torrente Resco. La realizzazione della nuova viabilità ha un costo complessivo di circa 1 milione e 300mila euro, dei quali 700mila da fondi Pnrr. I costi rispetto al progetto iniziale del 2020 sono aumentati a causa dei rincari che ha subìto il settore edile. L’intervento procederà a step e dovrebbe essere terminato nel prossimo mese di maggio. Il progetto prevede una rotatoria sul lato del comune di Reggello, che è stata già aperta al traffico, il ponte sul Resco a cui si sta lavorando in questi giorni e la nuova viabilità sul lato di Castelfranco Piandiscò, verso Faella. Nel frattempo si lavora anche al nuovo condotto del metano, che viene spostato per far spazio alla nuova strada su via del Vecchietto. "In quattro ore - ha affermato il sindaco di Castelfranco Piandiscò Enzo Cacioli - siamo riusciti a montare tutte e quattro le travi del nuovo ponte, grazie all’impresa Paver di Piacenza, che stanotte ha portato travi da 29 metri, mentre le imprese Silex e Idrogeo hanno provveduto all’elaborazione dei pilastri e alla posa in opera. Il ponte è nella sua struttura già collocato, e siamo felici. Un ringraziamento va alla Regione Toscana, al Genio civile, all’Area Metropolitana che hanno collaborato. Infine all’ingegner Morelli che l’ha progettata e all’architetto Novedrati che ne è stato il Rup inizialmente e all’attuale Rup, il geometra Sordi del nostro comune". Alla posa in opera era presente anche il sindaco di Reggello Piero Giunti. "Questo è un tassello importante - ha detto - il nuovo ponte servirà a migliorare la viabilità di tutta la zona".