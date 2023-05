Ponte Romito sulla Cbs per il caso Gioconda

LATERINA

L’abbinamento del Ponte Romito di Laterina al capolavoro di Leonardo Da Vinci "La Gioconda", con le tesi avanzate dal dottor Silvano Vinceti, stanno facendo il giro del mondo e ieri una troupe della CBS, prestigiosa emittente radiotelevisiva statunitense, è arrivata in Valdarno per un’intervista esclusiva con lo storico. L’obiettivo del servizio è quello di fare piena luce sulla lunga discussione riguardo al vero ponte raffigurato nello sfondo del quadro esposto al Louvre. Durante la conferenza stampa tenutasi a Roma lo scorso 3 maggio, sono state svelate le ricerche condotte da Vinceti, che hanno portato alla scoperta della location raffigurata alle spalle della Gioconda. Non si tratta, come ipotizzato fino ad ora, né del Ponte Buriano, né di quello medioevale di Bobbio, nel piacentino, bensì del Romito, un ponte etrusco–romano che oggi si trova nel territorio di Laterina, tra Arezzo e il Valdarno. Questa, almeno, la tesi dello storico. La struttura, nel XV secolo, rivestiva un ruolo di fondamentale importanza nella regione. Si tratta infatti di un ponte etrusco-romano che collegava le città di Arezzo, Fiesole e Firenze, offrendo un percorso più diretto e permettendo di risparmiare numerosi chilometri di viaggio.

In un’epoca in cui i mezzi di trasporto erano costituiti da cavalli, carri e buoi, il Romito rappresentava quindi un’infrastruttura vitale per il trasporto e il commercio. Questa scoperta getta nuova luce sul contesto storico e culturale in cui la Gioconda è stata realizzata, rafforzando il legame tra l’opera d’arte e il territorio. La troupe televisiva della CBS ha intervistato Vinceti a Laterina proprio vicino al Ponte Romito, luogo cardine della discussione sul mistero del Ponte della Gioconda per tanti secoli.