Ponte di solidarietà Gioielli e tessuti speciali per aiutare l’Ucraina Due imprenditori in pista

di Laura Lucente

Un ponte solidale per l’Ucraina che parte da Cortona. Obiettivo: aiutare un centro di riabilitazione che si trova nel centro di Lviv. Per farlo due imprenditori cortonesi scelgono convintamente di mettere la loro arte e creatività a disposizione del progetto. Si tratta dell’azienda Della Brenna e di quella di Laura Laureto. A capitanare l’idea ci pensa la chef americana e una pluripremiata personalità televisiva e conduttrice di talk show Rachael Ray coadiuvata dal marito John Cusimano, produttore, musicista e attore. Rachael si è recata per la prima volta in Ucraina nel maggio del 2022 e da allora ci è tornata più volte per aiutare bambini e famiglie Il progetto è ora mettere in campo le proprie conoscenze in tutto il mondo per raccogliere fondi per un concreto aiuto alle popolazioni colpite dalla guerra. Un’iniziativa che trova la collaborazione convinta dell’Ukrainian Congress Committee of America (UCCA) che fornisce sostegno al Centro Nazionale di Riabilitazione Unbroken di Lviv.

Qui, adulti e bambini colpiti dalla guerra ricevono cure mediche qualificate, tra cui chirurgia ricostruttiva, ortopedia e protesi robotiche. Inoltre, il Centro offre una costante riabilitazione fisica e del benessere. Sono in fase di sviluppo i progetti per far nascere un centro prenatale e una cucina centrale per servire più di 5mila pazienti tre volte al giorno. A Cortona la Ray riceve il sì convinto in primis della famiglia DelBrenna che produce gioielli a mano da tre generazioni in Toscana. Prende così corpo "Wear hope help Ukraine" con cui i Del Brenna creano dei gioielli ad hoc. Una collezione di ciondoli e catene da uomo e da donna con il tridente e lo scudo ucraino in tre stili che posso essere acquistati direttamente dallo store on line della gioielleria. Realizzati in argento con due finiture a scelta (oro giallo 24 carati o rodio bianco), il ricavato della vendita viene devoluto per ben il 55% alla raccolta fondi della Ray. "Siamo stati subito molto motivati dai racconti di Rachel – raccontano Sebastian e Megan Del Brenna – che conosciamo e apprezziamo da tempo. Con Ray ci unisce la passione e la capacità di unire talenti e le risorse per aiutare chi ne ha bisogno".

A stretto giro di posta anche un’altra cara amica e imprenditrice cortonese decide di mettersi a servizio della causa. Si tratta della stilista Laura Laureto che realizza in esclusiva "Freedom Twilly" un foulard 100% seta reversibile che può essere indossato al polso come un braccialetto, legato intorno ai capelli, al collo o utilizzato per abbellire una borsa con tridente stampato utilizzato come emblema nazionale ucraino e simbolo della lotta per l’indipendenza e la libertà. "L’energia di Rachel Ray ad ogni suo ritorno da un viaggio in Ucraina mi ha conquistata e ho voluto immediatamente fare la mia parte", racconta Laureto. Anche in questo caso il Freedom Twilly è acquistabile attraverso lo store on line di Laureto.