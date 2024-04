Ponte Bailey, sarà tutto in acciaio

Sono arrivati direttamente dalla Lombardia per smontare il ponte Bailey, che da 18 anni attraversa il sottopasso di piazzale Europa a Montevarchi, collegando via Pacinotti con via della Sugherella e quindi l’area a sud con quella a nord della città. Parliamo di un ponte militare, costruito nei primi anni del terzo millennio, che doveva essere "provvisorio". Fino ad oggi è stato utilizzato solo a senso unico e vietato ai veicoli con carico superiore a 24 tonnellate. Al suo fianco si trova una passerella pedonale che risale agli anni 60’. Era il 2006 quando l’amministrazione comunale, guidata allora da Giorgio Valentini, chiamò il Genio Militare per la posa di un’opera che prende il nome dal suo ideatore, l’ingegnere britannico Donald Bailey. Adesso è arrivato il momento di lasciare il Valdarno.

Al suo posto un ponte definitivo e permanente. A Montevarchi, per lo smontaggio, sono arrivati gli uomini del Genio Militare, che ieri mattina hanno incontrato il sindaco Silvia Chiassai Martini e l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Posfortunato, che hanno effettuato un breve sopralluogo.

"Siamo qui oggi a ringraziare i genieri che sono impegnati nello smontaggio del Bailey, che sarà portato a Bergamo – ha detto il primo cittadino – Ciò ci permetterà di completare il collegamento con l’allargamento della sede stradale e un ponte definitivo, più sicuro anche dal punto di vista statico. Abbiamo avuto dei passaggi complessi con Rfi, che hanno comportato un allungamento dei tempi. Adesso possiamo ripartire e credo che a luglio l’opera sarà completata". "La prossima fase? Provvederemo a completare il ricondizionamento delle pile, a suo tempo realizzate. Nel frattempo, la ditta incaricata sta costruendo il nuovo ponte, che non sarà in ferro, ma in acciaio corten, più bello, performante e duraturo – ha aggiunto l’assessore Posfortunato – L’investimento totale è di 790 mila euro, dei quali 350mila li ha messi l’amministrazione comunale, il resto sono fondi Pnnr". A giugno arriveranno i trasporti eccezionali per la posa delle travi da 25 metri e il mese successivo la nuova viabilità sarà pronta.

"Il ponte verrà smontato, portato nel nostro poligono a Bergamo e riqualificato – ha detto – ha detto Jury De Tomasi, referente della Protezione Civile per l’associazione genieri -, referente della Protezione Civile per l’associazione genieri - Servirà per l’addestramento dei volontari. L’infrastruttura è in ottime condizioni". Ancora pochi giorni, quindi, e lo storico ponte bailey, che quest’anno era diventato maggiorenne, saluterà per l’ultima volta Montevarchi.