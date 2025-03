Polo universitario, patto con Siena. Il rilancio degli studi accademici per favorire l’occupazione locale

Un legame che si rinsalda per promuovere la formazione e l’istruzione qualificata favorendo l’occupazione. Così l’Università di Siena adersice alla Fondazione "Polo Universitario Aretino". È stata presentata ieri nella sede del campus universitario del Pionta ad Arezzo, la partecipazione dell’Università di Siena alla Fondazione "Pua", che avviene di nuovo dopo alcuni anni. Obiettivo dell’operazione promuovere e supportare l’organizzazione, nella provincia di Arezzo, di corsi universitari, post diploma, master ed altre iniziative formative e di orientamento di livello universitario e post-universitario, con sede ad Arezzo. La Fondazione ha come obiettivo principale infatti, lo sviluppo della formazione e dell’istruzione qualificata per favorire l’occupazione. Potrà sostenere l’insediamento di corsi di laurea, e post laurea nonché centri di studio e ricerca nella provincia di Arezzo. Potrà offrire servizi di orientamento universitario e assistenza per il proseguimento degli studi agli studenti delle scuole superiori e ai laureati; ma anche organizzare stage e attività di “placement”; promuovere percorsi di formazione per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del territorio tramite attività post laurea; o fornire assistenza logistica per le attività.

Una partecipazione che consentirà di rafforzare i rapporti interistituzionali con tutti i soggetti partecipanti. Non a caso alla presentazione dell’adesione erano presenti, oltre al Rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra, rappresentati delle istituzioni che fanno parte della Fondazione Pua: il Vicesindaco Lucia Tanti con l’Assessore Rapporti con l’Università Alberto Merelli; Alessandro Polcri, Presidente della Provincia di Arezzo; Massimo Guasconi, Presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena; Fabrizio Bernini, Presidente Confindustria Toscana Sud e la professoressa Simona Micali, Delegata del Rettore per le sedi e i territori. L’Adesione alla Fondazione grazie alla fumata bianca di Senato accademico e Consiglio di Amministrazione. "Aderire al Polo Universitario Aretino ha una forte importanza strategica per l’Università di Siena - ha detto il Rettore Roberto Di Pietra - Essere parte delle attività svolte rafforza l’impegno nel territorio sia ad Arezzo che a San Giovanni Valdarno, con due sedi che operano da decenni con una crescita che riguarda il numero di corsi di studio, il numero di studenti e i servizi offerti".

"L’adesione dell’Università di Siena alla Fondazione Polo Universitario Aretino rappresenta un momento di grande rilevanza per la città e per tutta la provincia. Un passo importante che consolida il legame tra mondo accademico e istituzioni locali, rafforzando un progetto strategico che punta sul valore della formazione universitaria come leva per lo sviluppo e l’occupazione" ha detto il vice sindaco Lucia Tanti.