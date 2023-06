Polizia municipale attiva lungo il raccordo autostradale

Arezzo, 12 giugno 2023 – Proseguono i controlli della polizia municipale lungo le principali arterie del territorio comunale allo scopo di garantire la sicurezza stradale. Focus la scorsa settimana sul raccordo Arezzo-Battifolle, tratto recentemente interessato da gravi incidenti, anche con esito mortale.

Otto le pattuglie coinvolte per un totale di 3.200 veicoli controllati con 36 sanzioni emesse nei confronti degli automobilisti: 12 le violazioni per eccesso di velocità rilevato grazie all’utilizzo di strumentazione telelaser, 11 i veicoli non sottoposti a revisione periodica, 4 gli automobilisti sorpresi mentre conversavano al cellulare, a 2 è stato contestato l’omesso uso delle cinture di sicurezza, 2 mezzi sono stati anche sequestrati perché privi della copertura assicurativa.

La violazione di altre norme del codice della strada ha dato luogo a 4 ulteriori verbali.