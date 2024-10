Polemiche social a distanza tra Livorno e Montevarchi

Arezzo, 21 ottobre 2024 – Polemiche a distanza tra le due società Livorno e Montevarchi in merito all'orario della partita infrasettimanale di mercoledì, con tanto di commenti social, alcuni dei quali, come spesso accade, poco edificanti. Tutto è nato quando la società amaranto, nel pomeriggio di ieri, ha comunicato di aver richiesto ufficialmente, 10 giorni fa, che la partita venisse disputata in orario serale per agevolare i tifosi e che la richiesta è stata rifiutata dalla squadra avversaria. La partita verrà pertanto giocata regolarmente alle ore 15. Non sono mancati i post su Facebook dei tifosi labronici, alcuni dei quali hanno attaccato il club rossoblu. Il Montevarchi Calcio ha deciso quindi di puntualizzare gli aspetti della vicenda, con un comunicato ufficiale uscito poco dopo. L'Aquila ha sottolineato che il Livorno ha effettivamente richiesto di giocare la gara di campionato, prevista mercoledi 23 ottobre, alle ore 20:30. "La nostra risposta, esclusivamente per motivi di rientro in tarda notte di giocatori e staff, è stata quella di dichiarare, nella massima cordialità, la nostra impossibilità - ha spiegato il Montevarchi Calcio - Contestualmente, nell’ottica di trovare una cordiale soluzione, abbiamo proposto di giocare alle ore 17:30, un orario che poteva essere una buona mediazione per tifosi e squadra. Il management della società U.S. Livorno, invece ha declinato la nostra proposta, comunicandoci che veniva confermato l'orario ufficiale disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti"