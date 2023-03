Polcri, il controribaltone perfetto "Centrodestra, governo con voi"

di Lucia Bigozzi Il presidente ha rotto gli indugi: timonerà la Provincia insieme al centrodestra. Alessandro Polcri lo ha messo nero su bianco in una lettera indirizzata ai sei consiglieri di quella che fino a ieri era la maggioranza uscita dalle urne nel 2021 e all’opposizione del nuovo corso in stile "bipartisan" dell’inquilino di Palazzo dei Grandi. Nella missiva Polcri riafferma la sua appartenenza alla coalizione, richiamandone l’identità anche come sindaco di Anghiari, eletto con una civica sostenuta dai partiti, e rinsalda l’alleanza rimarcando il perimetro del governo. E per passare dalle parole ai fatti, Polcri propone un nuovo incontro, con i sei eletti, e lo fissa per lunedi alle 18 in Provincia. Aggiunge che la condivisione dell’azione di governo si sostanzierà nell’assegnazione delle deleghe. Come a dire: sono un uomo di centrodestra e voglio governare con voi. Richiamo della foresta? Forse. Ma a ben guardare in questa vicenda cominciata con la candidatura alternativa alla presidente uscente Chiassai, proseguita con una elezione sostenuta e salutata dal centrosinistra come avvio di una nuova stagione nel segno della "Casa dei Comuni", culminata con un faccia a faccia di chiarimento con partiti, liste civiche e sindaci "sedotti a abbandonati", si possono rintracciare sfumature e...