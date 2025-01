Podista cade durante la gara. L’incidente in una zona di montagna. Salvataggio record dei vigili del fuoco

Podista cade in una zona impervia durante una gara. Viene salvato con l’elicottero Drago. Ieri mattina, alle 11, i Vigili del Fuoco di Arezzo distaccamento di Bibbiena hanno ricevuto una chiamata di emergenza che ha attivato una complessa operazione di soccorso nel comune di Subbiano. Un uomo di 43 anni stava partecipando ad una gara podistica, la nona edizione del Trail dell’Epifania (un Trail competitivo e non competitivo di 14,800 chilometri che negli anni ha sempre riscosso un notevole successo), quando ad una certo punto del suo percorso ha subito un grave infortunio ad un arto. L’incidente, come se non bastasse, è avvenuto in una zona impervia, difficile da raggiungere per i mezzi di soccorso tradizionali. La situazione si è rivelata subito critica. I Vigili del Fuoco, consapevoli dell’urgenza dell’intervento, hanno attivato l’elicottero Drago, dotato di personale altamente specializzato per il soccorso in ambienti ostili. Grazie a una coordinazione rapida ed efficace, l’elicottero è riuscito a raggiungere la persona ferita, sorvolando il terreno accidentato.

Una volta sul luogo dell’incidente, i vigili del fuoco si sono calati a terra per prestare i primi soccorsi. Le operazioni in tali situazioni richiedono non solo competenze tecniche, ma anche una grande capacità di gestione del panico e dell’emergenza. Valutate le condizioni della vittima, hanno fornito il supporto necessario per stabilizzarlo. Contemporaneamente, anche il personale del soccorso sanitario del 118 è giunto sul posto. I medici e gli infermieri hanno effettuato ulteriori valutazioni, assicurandosi che la persona ferita fosse stabilizzata prima del successivo trasporto. La sinergia tra i Vigili del Fuoco e il personale sanitario ha dimostrato come il lavoro di squadra sia fondamentale in situazioni di emergenza.

Dopo aver completato le operazioni di stabilizzazione, l’uomo è stato infine recuperato dall’elicottero Drago. E’ stato quindi imbarcato a bordo e trasportato verso il San Donato dove è arrivato in codice verde. Le sue condizioni fortunatamente, quindi, non sarebbero gravi. Sicuramente la tempestività dei soccorsi ha giocato a suo favore in una giornata che aveva preso una piega decisamente diversa da quanto sperato, magari salire sul podio della competizione.