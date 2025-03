Pizzaiolo e aiuto cuoco anche senza esperienza

1 PIZZAIOLO

Si ricerca pizzaiolo-aiuto cuoco per locale di Bucine, per preparazione della linea, cucinare durante il servizio e pulizia della cucina a fine servizio. E’ preferibile aver maturato esperienza, si richiede il possesso dell’attestato HACCP in corso di validità. Orario di lavoro: part-time, 12 ore settimanali. Contratto a tempo determinato. Codice: AR-250961. Scadenza: 31 marzo

1 CUOCO PIZZAIOLO

Si ricerca pizzaiolo per azienda di ristorazione nel comune di Poppi. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. La figura ricercata si occuperà della preparazione impasti, farcitura e cottura prodotti. Saranno valutate anche candidature con minima esperienza; ulteriori dettagli in sede di colloquio. Lavoro: part time, nel fine settimana. Contratto a tempo determinato. Codice: AR-250846. Scadenza: 31 marzo