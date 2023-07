Pizza, crostini e sugo Domenica di sagre e feste

Appuntamento oggi con una domenica di feste paesane e sagre sparse in tutta la provincia. Gran finale stasera per la cinquantesima Festa al Tegoleto. Dalle 19 aprono gli stand gastronomici, e poi in programma aperitivi, ballo, spettacoli, gara di briscola e il luna park.

Questa sera conclusione coi fuochi d’artificio e la serata danzante con l’Orchestra Luca e gli Amici Music Band. Festa paesana a San Polo con maccheroni al sugo d’ocio e carne alla brace, nel dopo cena musica con le migliori orchestre. Torna anche quest’anno con la sua seconda edizione "Orgoglio Amaranto in festa" una manifestazione organizzata dal Comitato Orgoglio Amaranto per tutti gli aretini. Il parco della Pro Loco del Bagnoro è la location della festa caratterizzata da un menù di cucina tipica e pizza, angolo aperitivi e cocktail e un palco sul quale si alterneranno presentazioni di libri, dibattiti e musica. Ultimo giorno stasera, gli stand saranno aperti dalle 19,30 con possibilità di aperitivi e cena con cucina tipica e pizza.

A La Nave, frazione del comune di Castiglion Fiorentino, c’è la Festa della Pizza. Giunta alla sua 23esima edizione, la manifestazione offre l’occasione di gustare numerose varietà di pizza all’interno degli stand gastronomici.

Sagra del crostino a Pratantico: tutte le sere stand gastronomici e ballo liscio oltre alle consuete leccornie della cucina aretina. La manifestazione si svolge oggi e di nuovo la prossima settimana dal 6 al 9 luglio ed è organizzata dalla Proloco Prantantico.