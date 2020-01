Arezzo, 29 gennaio 2020 - La cassazione ha confermato in toto la condanna a 14 anni inflitta in appello a Piter Polverini, l'assassino di Katia Dell'Omarino. L'assassino puntava ad un altro sconto di pena, dopo quella che aveva ottenuto in appello: pena allora ridotta di due anni, da 16 a 14 (dei quali un paio li aveva già scontati) al giovane ex impiegato della Snai di Arezzo in carcere a Orvieto. Oggi la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del suo caso e ora la sentenza di conanna è passati in giudicato.

Il cadavere della quarantenne di Sansepolcro era stato ritrovato nella mattinata del 12 luglio 2016 sul greto del torrente Afra, nelle vicinanze del ponte San Francesco e a un chilometro di distanza dal centro urbano di Sansepolcro.

Il delitto era avvenuto nel corso della nottata. Il 16 settembre, dopo due mesi di accurate indagini - una volta avute in mano le prove che inchiodavano il ragazzo davanti alle sue responsabilità – i carabinieri dell’allora Tenenza di Sansepolcro avevano atteso di buon’ora (le 6.30) Polverini all’uscita dalla sua abitazione di San Giustino Umbro per arrestarlo.

In Corte d’Assise d’Appello a Firenze, il presidente della prima sezione Alessandro Nencini pronunciò la sentenza che alleggeriva la condanna in primo grado a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche, quelle facenti capo all’articolo 62 bis del codice penale: lo status di incensurato, il ravvedimento dell’individuo e il comportamento da detenuto.

In quella tragica notte, come accertato, i due avevano consumato un rapporto sessuale dopo il quale era nato un diverbio sull’entità del pagamento della prestazione. Ma la situazione era denegerata e Polverini aveva afferrato un martello per colpire a più riprese la vittima, che aveva il volto sfigurato.

Alla Cassazione l'ultima parola: che potrebbe essere la penultima nel caso in cui i giudici decidessero di rinviare tutto in appello perché la corte riscriva la sentenza.