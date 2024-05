Piscine, stagione al via. La mappa delle aperture

Si torna in piscina in Valdichiana. Dopo le chiusure dell’era covid la mappa delle oasi estive si ripopola. Parliamo di piscine comunali. La prima ad aprire le sue porte sarà quella di Castiglion Fiorentino, il prossimo 8 giugno, mentre la settimana successiva sarà la volta di quella di Foiano della Chiana, chiusa da ben due anni. A metà giugno sarà la volta anche del Crocodile di Marciano della Chiana, mentre per la piscina Monti Del Parterre di Cortona i nuovi gestori parlano di un’apertura nella prima settimana di luglio. Insomma: con le temperature che sono destinate a salire e toccare i 30 gradi c’è una bella notizia che negli ultimi anni non era stata così scontata. L’unica piscina rimasta in attività era praticamente stata quella di Castiglion Fiorentino, che condivideva il suo oligopolio con il Croco di Marciano della Chiana anche se l’anno scorso aprì le porte a luglio. Ormai ci siamo ed è iniziato il conto alla rovescia. Guarda caso il primo giorno che sul meteo vede i 30 gradi è proprio sabato prossimo: quando si vota per altro ma anche quando in località Fontesecca si potrà fare un bel bagno per rigenerarsi dopo il primo bollore estivo. Nuoto libero, corsi di nuoto, acquagym e tante altre attività: il solito menù come ogni anno che quest’anno verrà riproposto dalla Virtus Buonconvento.

Come detto, la settimana dopo sarà la volta della piscina di Foiano della Chiana, quella esterna all’aperto che era chiusa dal 2022. Adesso dopo una serie di interventi è pronta per l’apertura: il D Day è in calendario il 15 giugno prossimo. Per il Crocodile di Marciano, al confine con Monte San Savino, c’è ancora da aspettare ma i gestori hanno tutta l’intenzione di aprire le porte per l’estate. Anno scorso si aprì le porte verso luglio mentre adesso è probabile che si vada a metà giugno. E poi c’è la piscina Monti del parterre di Cortona che potrebbe rivedere la luce quest’estate dopo che la struttura è stata affidata ad una nuova società dopo il contenzioso con gli ex proprietari. La 4Ever Sports di Camucia che vede come direttore sportivo l’ex campione del mondo di nuoto di salvamento, Riccardo Bianchi, ha in mente di aprire la prima settimana di luglio, e già settimana prossima potrebbero per questo iniziare i lavori di riqualificazione della piscina chiusa dal 2020.