Piscina, svolta dopo i contenziosi. C’è anche il campione Bianchi nella nuova gestione al Parterre

di Luca Amodio

Novità per la piscina Monti del Parterre . Si è fatto avanti un nuovo gestore. Sul sito istituzionale del Comune è stata pubblicata la notizia dell’affidamento diretto dell’impianto sportivo, chiuso dal 2020. Se non ci saranno sorprese, il nuovo gestore sarà l’associazione sportiva dilettantistica 4Ever Sports (realtà della zona, con sede legale a Camucia) che ha manifestato la sua volontà di procedere ai lavori necessari per la riapertura, dopo la manifestazione di interesse pubblicata dal municipio. Si tratta di interventi di riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento dell’impianto sportivo, cioè tutto quello che è necessario per riaprire le porte della piscina.

L’utilizzo previsto rimarrebbe lo stesso "utilizzo teso a favorire l’aggregazione sociale e giovanile", cioè, fuori dal burocratese: un’area di divertimento, dove fare un tuffo d’estate. La nuova società si accollerebbe tutte le spese, il costo relativo dei lavori compresi quello di progettazione e direzione dei lavori, provvedendo inoltre alla gestione dell’immobile per un periodo di 15 anni.

Un’operazione a costo zero per il Comune.

A seguito del primo passo della 4Ever Sports Asd la giunta comunale con una delibera del 10 maggio ha riconosciuto l’interesse pubblico dell’intervento, autorizzando quindi l’associazione a portare avanti gli interventi di rigenerazione dell’impianto, così come proposto dall’altra parte.

Come da protocollo il tutto è visibile sulla pagina istituzionale del Municipio in modo tale che chi abbia interesse possa segnalare eventuale osservazioni, proposte. integrazioni.

In sostanza, se non nessun altro si farà avanti la palla passerà in mano alla società cortonese, già dal prossimo 21 maggio. L’associazione che si è fatta avanti è presieduta da Alex Albani e al suo interno mette insieme diversi ex atleti cortonesi tra cui quello che è il direttore sportivo cioè Riccardo Bianchi, cortonese doc, vincitore nel 2014 del campionato mondiale di nuoto per salvamento.

Nell’albo pretorio sono presenti i dettagli dell’accordo di pre affido riguarda la superficie totale dell’impianto, quasi 18mila metri quadrati che comprendono la piscina con solarium, il ristoro con bar, cucina e mini ristorante, l’anfiteatro, i percorsi pedonali, i parcheggi, il campo da calcetto e il magazzino. Secondo quanto ha detto il sindaco , la riapertura potrebbe esserci anche tra alcuni mesi: "La piscina verrà riaperta probabilmente prima di luglio, grazie a una associazione che ha aderito a una manifestazione di interesse", ha detto Meoni.

La piscina Monti del Parterre fu costruita nel 2003 grazie ad un project financing di oltre un milione di euro di 20 sostenuto da 20 soci, gran parte cortonesi. La società dovette poi fronteggiare le difficoltà dell’era covid e per questo chiuse i battenti nel 2019. Con la pandemia la società sportiva scelse la via della liquidazione, chiedendo al Comune di riprendere il bene, richiesta però rifiutata dall’Amministrazione. Da lì la battaglia legale cultimanata nei mesi scorsi con la sentenza del Tribunale di Arezzo che ha giudicata equa la ripartizione di responsabilità tra le due parti.