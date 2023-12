Pietro De Vivo, ex studente e vincitore della “pizza world cup”, torna per un giorno all’alberghiero di Caprese

Arezzo, 18 dicembre 2023 – Riconoscimenti da parte della sua scuola e della Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione della Valtiberina durante un incontro con gli studenti.

Una gioiosa atmosfera di festa, ricca di emozioni, quella respirata il 13 dicembre all’Istituto Alberghiero di Caprese Michelangelo, nonché un’altra bella soddisfazione per l’Istituto Onnicomprensivo Fanfani-Camaiti.

All’inizio della mattinata tutto l’Alberghiero si è trasferito in aula magna per accogliere e premiare l’ex studente e convittore Pietro De Vivo, recente vincitore della “Pizza World Cup” nella categoria “pizza in pala”.

Dopo il diploma, conseguito pochissimi anni fa, il giovane De Vivo ha lavorato nel settore della ristorazione, senza smettere di studiare e aggiornarsi, per poi assecondare la sua passione per la pizza diventando titolare di una attività di pizzeria al taglio a Perugia.

Apprezzamento per l’esempio, la passione, la dedizione e per la qualità della formazione conseguita proprio a Caprese negli anni dell’Alberghiero sono state espresse dal dirigente scolastico del “Fanfani-Camaiti”, Giuseppe De Iasi e dalle docenti Sonia Caminati e Silvia Gradi in rappresentanza della scuola e di tutto il personale, e poi da Mario Menichella, assessore all’Istruzione del Comune di Sansepolcro, da Ivano Sensi, vice sindaco di Badia Tedalda (già storico docente dell’Istituto Forestale di Pieve S. Stefano) e da Marida Brogialdi, sindaco di Caprese Michelangelo in rappresentanza della Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione della Valtiberina.

Dopo aver ricevuto una targa e un attestato dal “Fanfani-Camaiti” e dalla Conferenza Zonale, Pietro De Vivo, nel ringraziare, ha parlato agli studenti del legame con la scuola, dell’importanza di poter spendere una solida preparazione dopo il diploma insieme a elementi determinanti quali passione, desiderio di fare e imparare, “fame”, dedizione e determinazione nel raggiungimento di un obiettivo.

L’evento, a tutti gli effetti parte integrante della didattica, si è concluso con una piacevole conversazione davanti all’eccellente buffet preparato e servito dai docenti e dagli studenti dell’Alberghiero.