Piero, la leggenda che discende dal Golgota Il soldato col suo volto, la "firma" di Nicodemo

Attilio Brilli I narratori hanno spesso dimostrato di avere uno sguardo più lungo degli storici dell’arte, anche grazie all’incondizionata libertà con la quale possono fare ricorso all’immaginazione. Le interpretazioni che sono state date della Resurrezione, l’affresco dipinto da Piero della Francesca per il Comune di Sansepolcro, ne sono una dimostrazione palese. Si è visto di volta in volta nella figura del Cristo che, con il vessillo della vittoria s’erge sui soldati dormienti, il riferimento alla tradizione del Cristo trionfante, o del Cristo giudice; oppure lo si è interpretato come la divinità che rigenera la natura e che, in via allegorica, redime l’umanità. Una recente lettura dell’affresco a cura di Renana Bartal si dimostra particolarmente seducente, poiché instaura una sorta di corto circuito fra due opere incomparabili, entrambe presenti a Sansepolcro e detentrici simboliche del nome e della identità del luogo. In questa lettura si collega la figura frontale del Cristo pierfrancescano dallo sguardo fermo, severo, con il così detto Volto Santo, statua lignea che si trova al termine della navata di sinistra della Cattedrale. Secondo la leggenda, il Volto Santo di Sansepolcro, come quello presente a Lucca e pochi altri consimili, apparterrebbe a quel genere di sculture dell’alto medioevo ascritte a Nicodemo. Secondo...