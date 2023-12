Piccoli borghi da ripopolare: "Cresce la Toscana diffusa"

di Sonia Fardelli

STIA

Riqualificare anche i più piccoli borghi e ripolarli. E’ questo l’obiettivo che si è posto il presidente della Regione Eugenio Giani ieri mattina a Stia per un convegno sulla "Rigenerazione urbana nella Toscana diffusa" organizzato dalla Regione, al quale hanno partecipato anche gli assessori Stefano Baccelli e Serena Spinelli con delega all’urbanistica e alle politiche sociali e abitative. Ad aprire i lavori anche Nicolò Caleri, sindaco di Pratovecchio Stia. "La rigenerazione urbana – ha detto Giani – è una forma di intervento pubblico molto importante, nel quale credo e su cui investiamo molto. L’obiettivo è quello di valorizzare il tessuto del nostro straordinario territorio, riqualificare i borghi, ripopolarli. Oggi è una bella occasione per fare il punto con gli amministratori, i sindaci e parte della giunta regionale che è impegnata su questo fronte. Cercheremo insieme di mettere in campo prospettive e occasioni nuove per ulteriori sviluppi di questo strumento pubblico così importante. Sono 120 gli interventi finanziati con più di 50 milioni negli ultimi 3 anni. Abbiamo messo altri 10 milioni nel Fondo di sviluppo e coesione". L’evento è stata un’occasione di confronto sulle declinazioni toscane della rigenerazione urbana, anche nelle aree interne e montane.

Baccelli ha ricordato i 90 milioni di risorse Fesr messi dalla Regione per 13 strategie territoriali in tutta la Toscana. "Immaginando – ha proseguito l’assessore – che tendenzialmente le risorse europee e anche quelle del Pnrr vanno a coprire comuni medio grandi, abbiamo deciso di ricavare risorse per la Toscana diffusa ed ecco quindi i bandi dedicati a questo con i 120 progetti anche per i comuni sotto i 20mila abitanti, ridando così vita e identità al territorio della Toscana". E’ seguita la tavola rotonda con il direttore della direzione urbanistica della Regione Aldo Ianniello, gli assessori Stefano Ciuoffo, Leonardo Marras, il consigliere regionale Marco Niccolai, il consigliere del presidente Giani per le aree interne e montane Tommaso Triberti, il presidente Ance Rossano Massai e Bernardo Mennini, presidente de La Ferroviaria Italiana. Intervenuti Andrea Gennai, direttore Parco e Raffaella Mariani di Anci Toscana. E’ stato anche affrontato il tema delle Comunità energetiche rinnovabili.