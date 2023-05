Piccole botteghe alla conquista del web Dieci regole per raccontare le specialità

Le piccole botteghe alimentari di vicinato sono pronte a conquistarsi uno spazio di maggiore visibilità sul web, trainando con sé anche la promozione delle specialità agroalimentari "made in Tuscany". È questo l’obiettivo di "Botteghe in Vetrina", il nuovo progetto ideato da Confcommercio Toscana.

L’iniziativa, in partenza da giugno, è rivolta gratuitamente a tutti i negozi al dettaglio del settore alimentare aderenti al circuito delle botteghe di "Vetrina Toscana". La campagna è già aperta: le imprese interessate possono contattare entro il 31 maggio Confcommercio per perfezionare l’adesione al progetto, che si svolgerà in due fasi. La prima prevede un ciclo di sei seminari informativi on line su marketing digitale e produzioni agroalimentari tipiche.

La seconda parte sarà ad ottobre e sarà riservata a sei botteghe selezionate tra quelle che hanno partecipato al percorso in maniera più proficua. "La rete degli esercizi di vicinato è composta per lo più da piccole aziende a conduzione familiare e oggi si trova a competere in un mercato globale dove spesso vince chi lavora su grande scala e investe più risorse nella comunicazione", osserva il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni. Se non vogliamo che scompaiano, dobbiamo sostenerle nello sviluppo delle competenze digitali".