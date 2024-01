Picco influenzale, in Casentino e Valtiberina il pediatra sarà presente anche il sabato mattina

Arezzo, 25 gennaio 2024 – Torna dal 1 febbraio fino al 30 aprile il pediatra il sabato mattina in Casentino e Valtiberina.

Un servizio richiesto dall’associazione Cuore di Bimbo e Mauro Grifoni Forever che la Asl ha scelto di sostenere. “Accogliamo con grande soddisfazione l’avvio di questo importante servizio molto atteso dalla popolazione,è una progettualità importante da sviluppare per il futuro- ha commentato il Presidente dell’associazione Andrea Fiori- L'ASL Tse ancora una volta ha dimostrato attenzione verso i bambini e le famiglie”.

Oltre alla presenza dei pediatri di libera scelta nei due territori che rispondono con grande professionalità e passione ai bisogni di tutti i bambini delle due zone, la Asl ha deciso di accogliere questa richiesta per far fronte alla contemporanea carenza di pediatri in ospedale ed estendere il servizio di assistenza territoriale anche nel prefestivo.

Allo stesso tempo la ASL Toscana sud est sta lavorando per rafforzare la rete dei pediatri aziendali per migliorare la presa in carico dei pazienti tra ospedale e territorio.

'E stato possibile, quindi, in un'ottica di reciproca collaborazione tra professionisti della AUSL e della medicina convenzionata come già avvenuto in altre zone della Asl Toscana sud est, integrare le risorse ed estendere il servizio in questi mesi di picco influenzale; saranno quindi presenti a Bibbiena la Dott.ssa Milli e la dottoressa Mattesini a Sansepolcro