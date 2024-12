Piazza torre di Berta e ciclovia. Le opere da realizzare nel 2025

"Ritengo che il 2024 sarà ricordato nel tempo per l’acquisto di Palazzo delle Laudi, sede comunale, per il quale pagavamo l’affitto dal 1960. È stato il pilastro di questa amministrazione. Per il resto, la città è invasa dai tanti cantieri dei lavori pubblici, oltre a quelli del Pnrr. Abbiamo inoltre apportato migliorie al traffico urbano e siamo soddisfatti del collaudo della nuova rotatoria all’incrocio di Porta del Castello, dove adesso i flussi sono scorrevoli ed è impossibile fermarsi". Così ha esordito il sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, nel corso della conferenza stampa di fine anno tenutasi ieri mattina, ma è chiaro che l’interesse principale sia stato catturato dalle anticipazioni dei programmi per il 2025. "Oltre al prosieguo dei cantieri (il 7 aprirà quello per la ripavimentazione di piazza Torre di Berta), verrà dato inizio alla realizzazione della ciclovia, già finanziata, fra il quartiere di San Paolo e la frazione Trebbio – precisa Innocenti – poi vi sono altri obiettivi che al momento non svelo, salvo uno che è visibile: il 27 dicembre sono stato a parlare con la Regione Toscana perché vogliamo che ci venga immediatamente concesso tutto lo spazio che non sarà utilizzato dall’eventuale riapertura della stazione a seguito del completamento della ferrovia Terni-Sansepolcro; con il presidente Eugenio Giani siamo in sintonia e presto è previsto un incontro fra le due Regioni, Toscana e Umbria. C’è anche un’altra precisa volontà: quella di poter acquisire al 100% l’edificio dell’ex manifattura tabacchi, sul quale esiste già un progetto per un’opera che renderà Sansepolcro più visibile e più frequentata". Il 2025 sarà anche l’anno del tanto atteso secondo ponte sul Tevere? "E’ in fase di completamento la strada di collegamento, visibile da via dei Banchetti e tutto sarà pronto per primavera, salvo sorprese".

Nell’ultima e recente seduta consiliare, avete approvato all’unanimità la mozione per la rivitalizzazione del centro storico. La dimostrazione di un problema sentito? "C’erano molte agevolazioni, ma non erano note agli operatori. Abbiamo quindi dato l’ok al documento per far sì che venga a costituirsi un gruppo di lavoro assieme all’opposizione, perché i problemi sono di tutti. Speriamo che da questo gruppo venga fuori un qualcosa di positivo; intanto, in maggio avremo un nuovo evento dedicato alla pasta, "Primi dei primi" e l’edizione del Festival dei Cammini di Francesco avrà qui il capo base, con piazza Torre di Berta nuovamente allestita con il bosco urbano". Valorizzazione di Luca Pacioli, ripresa dei lavori alla scuola media "Buonarroti" e ritrovata appetibilità imprenditoriale sono gli altri filoni sui quali l’amministrazione ripone la propria fiducia verso l’anno che sta per cominciare.