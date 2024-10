Piazza Garibaldi cambia pagina. Nuovi alberi e svolta per i parcheggi. Scatta l’intervento da 600mila euro

di Sonia Fardelli

BIBBIENA

Al via i lavori per la riqualificazione di piazza Garibaldi a Soci. Un progetto che richiede un investimento di 600 mila euro e che era stato scelto con la cittadinanza chiamata a dare il proprio parere sulla ristrutturazione del "salotto" del paese. Proprio in questi giorni il sindaco Filippo Vagnoli e il vice Matteo Caporali si sono recati a Soci per vedere come è stato organizzato il cantiere. "La piazza di Soci rappresenta un luogo simbolo di questo paese - dice l’assessore ai lavori pubblici Matteo Caporali - Il suo rifacimento, che prelude anche ad una valorizzazione del piccolo centro storico adiacente, avrà anche un impatto visivo e di immagine notevole. Dopo la fase partecipativa della cittadinanza sulla bozza di progetto, adesso siamo arrivati al cantiere. Abbiamo cercato di dare un’immagine unica a livello architettonico e di arredo urbano anche alla parte della piazza che rimane sulla sinistra divisa dalla statale 71. Dopo i lavori le due parti saranno simbolicamente riunificate in un unico blocco. Verranno riqualificati anche gli spazi verdi della piazza. Gli alberi presenti erano ammalorati e altri avevano lacerazioni importanti. Visto che per noi la sicurezza dei cittadini ha la priorità su tutto, abbiamo deciso di abbatterli per dare spazio ad alberature autoctone. Toglieremo poi i parcheggi paralleli alla statale lato cinema, sempre per motivi di sicurezza, e li faremo sulla parte di destra".

Le idee progettuali per il rifacimento di piazza Garibaldi, nel 2021, sono state oggetto di un processo di condivisione con tutta la cittadinanza, chiamata ad esprimere le proprie idee prima in un questionario inserito in una mostra delle tavole progettuali, poi successivamente in un’assemblea pubblica. "Piazza Garibaldi a Soci - dice il sindaco Filippo Vagnoli - è uno dei luoghi più caratteristici e amati del paese e questo intervento è stato più volte caldeggiato dalla popolazione. I lavori, per un investimento di 600 mila euro, prevedono una riqualificazione completa, con un intervento sui sottoservizi oltre che un nuovo manto e una logistica diversa per renderla più bella e più fruibile per tutti". E presto partiranno altri lavori a Soci: sarà riqualificata Piazza Padella nel centro storico con il rifacimento dei vialetti in pietra e la riqualificazione completa del parcheggio ex Tacconi acquisito dall’amministrazione comunale.