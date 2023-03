"Piazza Cesare Battisti è stata abbandonata"

"Riqualificata durante l’amministrazione comunale del sindaco Grasso, piazza Cesare Battisti ora versa in stato di abbandono". E’ la denuncia del gruppo del Partito Democratico di Montevarchi che nell’ultima seduta del parlamentino ha puntato l’indice sulle condizione dell’area a due passi da via Roma e che ospita le scuole elementare Isidoro Del Lungo e media Francesco Petrarca. Un luogo considerato da sempre punto di incontro, scambio commerciale e memoria storica dove ogni leccio formava il Parco della Rimembranza, rendendo omaggio ai caduti in guerra. "Inaugurata nel periodo immediatamente precedente all’avvento del governo Chiassai – ha ricordato il consigliere – la piazza ha perso tutta la piacevolezza estetica e commemorativa che le era attribuita dalla progettualità, dalla realizzazione degli arredi verdi e dalla manutenzione professionale". L’elenco delle mancanze riferite dall’esponente di minoranza inizia dalla fontana "ricettacolo di rifiuti, piena di acqua piovana stagnante e con le pompe che non funzionano. Le rose a ornamento dei due cipressi sono scomparse, al pari del rosmarino prostrato che ornava il monumento, dell’impianto di irrigazione a goccia e del verde dalle aiuole". Non va meglio al roseto all’italiana con la bordura di bosso nano, dal quale è sparita la pacciamatura in corteccia di pino che controllava le infestanti. "Un giardino che dava lustro a Montevarchi - ha proseguito - e che era curato con una manutenzione manuale eseguita da persone svantaggiate, grazie a progetti di recupero dedicati a titolo non oneroso, sotto la supervisione di personale qualificato e con i preziosi suggerimenti dei vivaisti della città. Uno splendore adesso diventato solo un ricordo".