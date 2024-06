Pescaiola regina per una notte. Folla record nella strada chiusa

Taglia il traguardo numero undici, accende la festa sotto le stelle in un quartiere strategico della città. A Pescaiola la festa “ da vivere” ha fatto boom. Un sabato speciale con l’evento organizzato da Confcommercio su iniziativa dei commercianti della zona, con il patrocinio di Comune, Camera di Commercio e il contributo di Banca Tema. Nel triangolo dell’happening tanta gente già dal pomeriggio per la lunga maratona no stop: negozi aperti con sconti e promozioni per lo shopping, sull’onda di un’occasione straordinaria che ogni anno registra un successo di adesione e richiama tanti aretini nel quartiere a ridosso del centro.

Via Alessandro Dal Borro, via Benedetto Croce e Largo I Maggio trasformate per un giorno in red carpet di spettacoli, aperitivi e cene en plein air.

Una iniziativa "cresciuta negli anni, trasformandosi in un punto di riferimento per tutta Arezzo. Questo successo è il frutto dell’incredibile impegno dei nostri commercianti e del supporto instancabile del nostro team eventi. Siamo orgogliosi di vedere come la sinergia tra negozi, ristoranti e residenti crei ogni anno una serata magica, dove lo shopping, il divertimento e il senso di comunità si fondono in modo unico" commenta Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo. Già, il senso di comunità. Che nel ritmo frenetico delle giornate, si perde tra i mille impegni e l’incalzare inesorabile del tempo. Ma che qui, riesce nell’impresa di portare in strada un intero quartiere e di attirare tante persone anche dalle altre zone della città. Una serata speciale che diventa incontro, condivisione e partecipazione.

Tutti insieme, all’insegna della socialità e del divertimento. Con in testa le famiglie e i bambini, protagonisti di giochi, musica, laboratori creativi e spettacoli live. Cosa c’è di meglio?

La gastronomia è stata la "regina" della serata con le specialigtà delle aziende locali e l’area street food che bissa il successo dell’edizione precedente.

Tra le novità di quest’anno la partecipazione del’associazione Archeosofica che ha promosso una dimostrazione dal vivo di pittura iconografica secondo le antiche tecniche del Monte Athos e l’associazione ARte’s Nel cuore del legno, che ha mostrato come si esegue una scultura in bassorilievo su tavola di legno di tiglio, utilizzando mazzuoli e scalpelli.

"Pescaiola da Vivere è un esempio unico nel suo genere di coesione sociale. La cooperazione tra negozi, ristoranti, bar, locali e residenti in questa zona è senza paragoni. Questa energia comunitaria si manifesta in modo particolare durante la festa", osserva l’assessore Simone Chierici.

E il presidente dell’ente camerale Massimo Guasconi aggiunge: "La Camera di Commercio è sempre pronta a sostenere iniziative che promuovono e sviluppano il commercio locale. L’esperienza di Pescaiola ha dimostrato come negozi e pubblici esercizi possano creare un modello esemplare di interazione e successo".