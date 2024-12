1 PERITO MECCANICO

Si cerca un perito meccanico con esperienza di almeno 5 anni, per azienda metalmeccanica di Bibbiena per realizzazione di disegni in 3D e nesting e per la gestione delle commesse di produzione. Contratto full-time, a tempo indeterminato. Conoscenza informatica: SolidWorks. Codice: AR-242964. Scadenza: 7 gennaio.

1 PERITO ELETTRONICO

Si cerca perito elettrotecnico con esperienza per azienda metalmeccanica di Bibbiena da inserire nei reparti: produzione, assemblaggio elettrico, meccanico, idraulico e collaudo finale dei prodotti. Contratto full-time, a tempo indeterminato. Disponibilità alle trasferte saltuarie in Italia e all’estero. Codice: AR-242965. Scadenza: 7 gennaio.

2 PERITI ELETTRONICI

Si cercano tecnici manutentori. Lavoro full time. a tempo indeterminato. Sede Arezzo. Codice: AR-243068. Scadenza: 31 dicembre.