Fuga di monossido di carbonio in chiesa, indagini per disastro colposo

Cortona (Arezzo), 7 gennaio 2024 – Sulla intossicazione da monossido di carbonio avvenuta durante la recita della Befana in chiesa a Pergo la procura di Arezzo ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizzando il reato di disastro colposo.

In totale sono 27 le persone rimaste intossicate in seguito alla fuga di gas. Tra loro quattro bambini sono stati trasferiti in camera iperbarica all’ospedale Careggi di Firenze. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.

"Un’emergenza gestita molto bene – osserva la responsabile dell’ospedale San Donato di Arezzo Raffaella Pavani nel corso di un incontro con la stampa in mattinata – per fortuna non ci sono state vittima ma si è sfiorata la tragedia”.