Percorso pedonale tra le statue realizzate dagli artisti del simposio

Rinnovato percorso pedonale a Castelnuovo dei Sabbioni. Sarà inaugurato il 25 aprile il camminamento che unisce le due parti della frazione di Cavriglia e il tracciato sarà arricchito da alcune statue in travertino realizzate dagli artisti che hanno preso parte alla IV Edizione di "Pietra Sublime", il Simposio di scultura monumentale. L’intervento di sistemazione si concluderà nei prossimi giorni quando verranno collocati i nuovi punti luce. Per valorizzare l’itinerario, inoltre, è stata installata lungo il muro che costeggia la sede stradale la scritta con il nome del paese con lettere in acciaio corten che presto saranno illuminate.

L’appuntamento per il taglio del nastro è fissato nella ricorrenza dell’80esimo anniversario della Liberazione, alle 17.30.