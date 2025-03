"Perché Donna". Al via la mostra d’arte contemporanea

L’arte torna protagonista a Foiano della Chiana con la seconda edizione di Perché Donna, la mostra d’arte contemporanea dedicata all’universo femminile. Organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Foiano della Chiana, l’esposizione sarà visitabile fino al 16 marzo nella prestigiosa Galleria Furio del Furia dopo essere stata inaugurata in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Dopo il grande successo della prima edizione, Perché Donna si rinnova con la partecipazione di 130 artiste, chiamate a raccontare, attraverso le loro opere, l’essenza, la forza e la complessità dell’essere donna. La mostra rappresenta un’importante occasione di confronto su tematiche fondamentali come l’uguaglianza di genere, il rispetto e il superamento degli stereotipi. La selezione per la partecipazione era aperta ad artiste emergenti e affermate, senza limiti di nazionalità. La mostra è curata e diretta da Vittoria Coppola ed è patrocinata dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Arezzo. Ogni candidata ha presentato un’opera in qualsiasi disciplina artistica, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’arte digitale. Appuntamento alla Galleria Furio del Furia. "La mostra Perché Donna è un importante spazio di espressione e riflessione – dichiara Elena Bigliazzi, assessore alle Pari Opportunità.