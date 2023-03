Pera Toons scala le classifiche I suoi fumetti tra i libri più letti

di Luca Amodio

C’è un cortonese nella classifica dei libri più letti del 2022. I suoi fumetti - ben quattro - sono nella top 100 della classifica generale dei libri più letti nello scorso anno; e le stesse quattro uscite sono nella top 10 per la categoria fumetti. Lo dice lo score stilato da "Il giornale della libreria" che vede i fumetti di Pera Toons, il fumettista cortonese e content creator, occupano il terzo, il quarto, il quinto e il sesto posto per vendite tra gli amanti dei fumetti. Prima di lui solo il "mezzo concittadino" Zerocalcare con "No sleep till Shengal" e Lyon con "Le storie da brivido". Poi c’è solo Pera Toons, al secolo Alessandro Perugini con i suoi ultimi due libri scritti nel 2022 "Giochi e Risate" e ridi a "Creepy Pelle" e quelli scritti negli anni passati. "E’ bellissimo, anche essere vicino a Zero in classifica, la vendita sta andando molto bene e la cosa che mi rende felice è che stiano andando bene tutti quelli che finora ho scritto visto che sono tutti in classifica". Commenta la classifica così Pera Toons che abbiamo incrociato settimana scorsa all’istituto Marcelli di Foiano della Chiana dove ha tenuto una lezione sull’uso dei social media dove colleziona un pubblico da più di 4 milioni di followers tra le piattaforme che utilizza. "Un conto è un like e un conto è un libro venduto: questo mi rende orgogliosissimo", ci scherza.

E tra poco uscirà un altro libro. "L’ho finito proprio in questi giorni, si chiamerà "Diverti-Menti" perché ci saranno tante battute - "diverti", per l’appunto - ma anche tanti indovinelli - "menti" - per allenare la mente, alcuni anche difficili che in pochi risolveranno", ci anticipa Pera Toons. Un libro adatto anche da portarsi sotto l’ombrellone ma non è finita qui, "questa è un’annata pazzesca, sono super impegnato, e a settembre uscirà un altro libro, ma non vi dirò come si chiama altrimenti mi rubano il titolo. E poi anche un diario, con tantissime battute", aggiunge Pera Toons che con il suo schietto umorismo ha tenuto i ragazzi con gli occhi puntati durante tutta la peculiare ed accattivante lezione in cui ha spiegato pregi e difetti dei canali social. Ma, visto che abbiamo parlato di Zerocalcare, reduce di un grandissimo successo con la serie Netflix "Strappare lungo i bordi", la domanda è legittima ed è quella che si stanno facendo molti fans: Pera Toons farà una serie tv? Sorride ma non si nasconde dalla domanda, "ci sto pensando ma per ora sono contento così!".