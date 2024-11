Pensiline a protezione degli ingressi al centro oncologico del San Donato

Arezzo, 19 novembre 2024 – Due nuove pensiline per il Centro oncologico dell’ospedale San Donato cui si aggiunge l’Unità Mobile per la promozione dlella salute tornato funzionante.

Opere rese possibili grazie al contributo di Calcit Arezzo alle quali si sono affiancate quelle messe in campo da Asl Toscana Sud Est attraverso l’impiego di risorse aziendali per una cifra complessiva di oltre 136 mila euro.

Si tratta di due pensiline, una a copertura dell’ingresso laterale della palazzina del Centro Oncologico, utilizzato per l’ingresso di barelle e carrozzine, e l’altra a copertura dell’ingresso principale della struttura che permette di ospitare parenti e accompagnatori dei pazienti che devono sottoporsi a terapia o a visita. Opere donate dal Calcit Arezzo per un valore di 82mila euro comprensive anche della spesa sostenuta per ripistinare l’Unità Mobile per la promozione della salute.

Cifra alla quale si aggiungono gli oltre 54 mila euro stanziati dalla Asl Tse per realizzare una copertura a protezione del camper, allestita nei pressi della palazzina, e le opere strutturali e di fondazione necessarie all’allestimento delle due coperture donate da Calcit oltre alla ripavimentazione dell’area antistante l’ingresso del Centro Oncologico.

Asl attraverso la UOC Manutenzioni si è occupata anche di permessi, autorizzazioni e attività tecniche necessarie all’installazione delle opere. La presentazione stamani alla presenza del Prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo.

«Ringrazio il Calcit e il presidente Giancarlo Sassoli per questa nuova donazione che ci ha permesso di offrire ai pazienti oncologici e ai loro caregiver una struttura in grado di garantire un maggiore comfort, caratteristica importantissima che si rivela ancora più importante in una struttura come questa – dichiara Barbara Innocenti direttrice PO Arezzo -. Il mio ringraziamento va anche ai tanti cittadini che credono nel nostro ospedale e che, attraverso il Calcit Arezzo, offrono il proprio contributo per renderlo sempre più accogliente e performante».

«Voglio ringraziare il Calcit per la nuova donazione che mostra ancora una volta la sensibilità dell’associazione e del suo presidente verso la struttura di Oncologia Medica - interviene il dr. Carlo Milandri direttore Oncologia Medica Ospedale San Donato -.

L’impegno profuso ormai da anni dal Calcit verso il Centro Oncologico è teso a migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e l’assistenza verso gli utenti, senza dimenticare il lavoro degli operatori sanitari che beneficia inevitalbilmente delle ricadute positive delle donazioni».

«Grazie a Calcit l’Unità Mobile per la promozione della salute adesso può tornare nelle piazze dandoci una mano nell’importante opera di prevenzione nella lotta ai tumori – dice il dr. Giovanni Angiolucci direttore UOC Diagnostica Senologica e coordinatore Centro Senologico Asl Toscana sudest - . Avere una struttura mobile, come il camper, ci permette d’incontrare i cittadini per informarli sull’importanza della prevenzione e dell’adesione agli screening rispondendo agli inviti organizzati da Asl Toscana Tse e Regione Toscana.

Non dobbiamo, infatti, dimenticare che la diagnosi precoce consente di intervenire rapidamente ottenendo risultati importanti in termini di guarigione». «Con le nuove coperture si è data stabilità e maggiore comfort all'accesso dei pazienti e dei loro accompagnatori al Centro Oncologico – conclude Giancarlo Sassoli, presidente Calcit Arezzo -. Inoltre il ripristino dell’Unità mobile consentirà di promuovere la prevenzione con maggiore efficacia.

L' investimento totale per Calcit è stato di euro 82.000 circa al quale dobbiamo aggiungere quello della Asl con la quale abbiamo progettato e portato a compimento le opere».