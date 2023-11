Pedone investito. Portato in ospedale

Incidente nel primo

pomeriggio di ieri a Bibbiena. I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono stati chiamati per intervenire su un investimento. Erano quasi le tre del pomeriggio quando è scattato l’allarme per la richiesta di soccorsi. Alle 14.48 a Bibbiena l’ambulanza si è precipitata in via Gualchiere per un investimento di un pedone. Coinvolto un uomo di 67 che è stato trasportato da un’ambulanza della Misericordia di Bibbiena in codice giallo all’ospedale del Casentino. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine. L’uomo non è grave ma avrebbe solo delle ferite. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.