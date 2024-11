Pd all’attacco:: "La città?. Cantiere fermo"

"Sansepolcro è un cantiere stagnante": lo sostiene il Partito Democratico, che non va di certo tenero sulla questione lavori pubblici, lamentando l’assenza di una organizzazione coerente, senza pianificazione e comunicazione. E analizza nello specifico le zone, partendo da Porta Fiorentina: "Un anno fa le attività commerciali della zona si sono lamentate perché da un giorno all’altro hanno trovato un cantiere senza che nessuno condividesse minimamente le modalità e le tempistiche – sottolinea nella nota – e dopo tutti questi mesi i lavori sulla parte superiore ancora sono in corso, le piante tagliate (anche quelle sane) lasciano spazio ad una distesa di cemento, in attesa che sorga il mostro architettonico da lasciare alle generazioni future: i bagni pubblici davanti alle mura! Nella parte inferiore i lavori sembrano conclusi, sono chiaramente visibili una pista ciclabile di elevate dimensioni perennemente interrotta dai parcheggi selvaggi, un’aiuola centrale (per ora) abbandonata a sé stessa, dei parcheggi descritti dai cartelli come ‘a lisca di pesce’ senza segnaletica orizzontale che regalano ogni giorno una giostra di accessi ed uscite di auto ad alto rischio collisione. Ad aumentare i disagi prodotti da una riduzione drastica ed esagerata dei posti auto, il lavoro contestuale nel parcheggio di Porta del Ponte che toglie ulteriore possibilità di sosta proprio nei pressi della sede scolastica". E poi, spostamento a Porta del Castello, dove si sta lavorando per la rotatoria: "C’è un incrocio che con l’allungarsi canonico dei tempi sta diventando pericoloso. Un luogo che ricorda la confusione che regna nella programmazione di chi è costantemente sulle poltrone del potere e che nel 2008 crea il semaforo più contorto della storia. Poi nel 2020 cambia il piano del traffico per disincentivare l’utilizzo di via Aggiunti e nel 2024 toglie il semaforo, costruisce una rotatoria e rimanda di nuovo tutto il traffico in via Aggiunti. Stessi protagonisti, idee confuse in continua evoluzione, cittadini frastornati dentro l’ennesimo cantiere in contemporanea".