Paura per il rogo nel magazzino. Elettrodomestici in fiamme. Giovane intossicato dal fumo

Fiamme e paura ieri al punto vendita Trony di Camucia. Ad andare in fiamme il magazzino del capannone che ospita il negozio di proprietà della famiglia Del Serra. Un 29enne, figlio dei proprietari del negozio, è anche finito in ospedale per aver inalato troppo fumo. Erano le 16,30 quando è accaduto l’imprevedibile. Il negozio aveva appena aperto i battenti per il turno pomeridiano. Le fiamme si sono propagate proprio nella parte posteriore del capannone da dove si accede ai magazzini. Tutto è partito dall’esterno della struttura, presumibilmente dai cassonetti adiacenti al portellone di ingresso. Accanto c’erano anche dei pancali in legno che sono velocemente andati a fuoco. Pochi istanti e le fiamme si sono propagate senza scampo all’interno del magazzino dove il negozio stoccava tutti gli elettrodomestici pronti ad essere consegnati ai clienti. Tra questi anche dei condizionatori carichi di gas che sono scoppiati creando ulteriori fiamme. A dare l’allarme sono stati i dipendenti del punto vendita che avevano appena iniziato il turno di lavoro. Armati di estintori hanno tentato, senza successo, di spegnere le fiamme.

Poi hanno attivato anche gli idranti che si trovano all’esterno del negozio cercando di fare il possibile. La macchina dell’emergenza si è attivata in pochi minuti. Dal distaccamento cortonese di Tavarnelle è arrivata una squadra di vigili del fuoco che ha provveduto prontamente a spegnere il rogo. E’ stato necessario anche l’intervento dei sanitari dell’emergenza urgenza dell’Asl Toscana Sud est con l’ambulanza infermieristica di Cortona, visto che uno dei dipendenti aveva inalato troppo fumo e si era sentito male. Per lui è stato disposto il trasferimento in codice giallo al vicino ospedale Santa Margherita per accertamenti. Visitati sul posto gli altri dipendenti che avevano tentato di spegnere il rogo. Fortunatamente per loro non è stato necessario il ricovero in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine che insieme ai vigili del fuoco dovranno ricostruire l’esatta dinamica che ha originato il rogo.

Non si esclude nessuna pista, nemmeno quella di origine dolosa. Al vaglio anche le telecamere di sicurezza del negozio che potrebbero dare risultanze su quanto accaduto. Ancora da stimare i danni subiti dal negozio di elettronica, ma che sono comunque ingenti, visto che il magazzino era pieno di elettrodomestici. Non c’è pace per il negozio Trony già interessato un anno fa anche da furti con spaccate con numerosi danni.