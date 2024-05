Passo dei Mandrioli, stop disagi. I lavori alla fase conclusiva: verso la riapertura il 10 maggio

di Sara D’Alessandro

Ultimi giorni di lavori sul Passo dei Mandrioli, uno dei più importanti collegamenti viari tra la Valle del Savio e il , che in tema di viabilità e lavori in corso si trascina da anni importanti criticità con disagi che riguardano non solo pendolari e privati, ma anche aziende e strutture turistiche. La strada infatti, come annunciato su Facebook dal sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini, sarà chiusa fino al 10 maggio, poi tornerà "definitivamente aperta". "Con questi ultimi giorni di stop – spiega – la parte di lavori che richiedono l’occupazione della carreggiata e quindi le chiusure al traffico, si conclude. Il cantiere proseguirà ancora per una settimana, dieci giorni al massimo, ma con interventi di rifinitura a bordo strada che non richiedono chiusure. Dopodiché potremo dire del tutto ultimato l’intervento e i Mandrioli torneranno percorribili, senza l’incombenza delle chiusure".

"Questa è sicuramente la notizia che tutti aspettavamo se consideriamo che la stagione estiva è ormai alle porte – commenta Marta Bidi imprenditrice turistica della zona, presidente delle strutture ricettive di Confcommercio , che insieme ad altri operatori del settore turistico alberghiero e comuni cittadini, aveva rivolto un appello alle istituzioni per discutere delle problematiche relative alla viabilità del passo – L’anno scorso, abbiamo dovuto fare i conti con chiusure inaspettate, privandoci di un accesso cruciale al nostro territorio. Dopo il vertice interregionale di San Piero in Bagno, lo scorso marzo, al quale hanno partecipato anche il sindaco Vagnoli e il vice sindaco di Poppi Acciai, sono stati compiuti dei notevoli passi in avanti, mantenendo fede agli impegni presi e anche per quanto riguarda il discorso delle aperture/chiusure sono state comunicate in maniera più immediata e chiara".

"Per i prossimi mesi sono in programma altri cantieri che, stando a quanto detto, non dovrebbero necessitare della chiusura al traffico. Nonostante tutto – conclude – l’attenzione sulla ‘Questione Mandrioli’, continuerà a rimanere alta, auspicando, stavolta, che davvero l’intervento sia stato risolutivo".