Passioni d’autunno alla Feltrinelli con Gabrielli, Gori e Il Cile

Passioni d’autunno, la musica incontra la letteratura. Serata evento alla Feltrinelli con Enrico Gabrielli, Alessandro Gori e Il Cile. Nell’ormai tradizionale appuntamento d’autunno, il Passioni Festival ospita un inedito dialogo a tre voci in una vera e propria serata evento mercoledì 27 novembre, alle ore 21, alla Feltrinelli Point di via Garibaldi ad Arezzo a ingresso libero. Enrico Gabrielli, compositore e polistrumentista di fama nazionale, tra i fondatori dei Calibro 35, dialogherà con lo scrittore e comico Alessandro Gori (Lo Sgargabonzi). Insieme a loro, un moderatore d’eccezione come il cantautore Lorenzo "Il Cile" Cilembrini. L’occasione dell’incontro tra i tre artisti di origine aretina, è la pubblicazione del libro di Alessandro Gori "Gruppo di leprecauni in un interno" edito da Rizzoli Lizard, e "Virginia", il romanzo d’esordio di Enrico Gabrielli, edito da Wudz Edizioni, casa editrice nata da una costola dell’etichetta discografica aretina Woodworm. Enrico Gabrielli è compositore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico. Tra i fondatori dei Calibro 35, The Winston, Mariposa ed ex membro degli Afterhours. Ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo nel 2009 per gli Afterhours e nel 2019 per Daniele Silvestri. Nella sua lunga carriera di musicista, ha suonato con artisti del calibro di Morgan, Baustelle, Daniele Silvestri, Elisa, Colapesce Dimartino e tanti altri. Alessandro Gori è scrittore, poeta e comico tra i più originali e irriverenti del panorama italiano. Il critico Claudio Giunta, nel Domenicale del Sole 24 Ore dell’8 settembre 2024, recensendo "Gruppo di leprecauni in un interno" ha definito Gori "non solo il migliore scrittore comico italiano ma, tout court, uno degli scrittori italiani contemporanei più originali e interessanti". Lorenzo Cilembrini, in arte "Il Cile", è cantautore e chitarrista, autore di alcune tra le più famose hit italiane degli ultimi anni alcune in sodalizio con J-Ax. Il 18 ottobre scorso è uscito il suo ultimo singolo, "Il cielo verticale", presto il tour.