Pasquetta caos in Autosole Tre incidenti e dieci feriti

Pasquetta complicata sul tratto aretino dell’Autosole con code e blocchi alla circolazione per tre incidenti che si sono consumati durante una giornata tradizionalmente di traffico intenso per la classica gita fuori porta o per il rientro dalle vacanze pasquali. I primi due scontri, concatenati uno con l’altro, sono avvenuti in direzione Firenze per pochi chilometri in terra senese, a sud del casello Valdichiana.

Poco prima delle 11 di ieri all’altezza del km 387 sono rimaste coinvolte tre auto con sei persone ferite, in maniera non troppo grave per fortuna. Proprio nelle code che si sono create per questo primo incidente c’è stato un altro scontro al km 389 tra un camion e due auto con altri tre feriti. Nel primo incidente, un 62enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Nottola, nel Senese. Nel secondo, un 40enne è stato trasportato in codice rosso, da Pegaso 2, all’ospedale Le Scotte di Siena e una 41enne è stata trasportata in codice giallo sempre alle Scotte. In questo caso il Pegaso è atterrato direttamente sull’A1.

Nel momento peggiore, legato alle operazioni per il soccorso e per liberare l’autostrada dai mezzi incidentati, si sono registrati fino a 7 chilometri di coda ed è stato bloccato il traffico nel tratto tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma con altri 3 chilometri di coda.

Agli automobilisti provenienti da Roma e diretti verso nord è stato consigliato di uscire a Chiusi, percorrere la strada statale 326 prima in direzione Torrita e poi in direzione Valdichiana e quindi rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana. Per le lunghe percorrenze da Roma verso nord, era invece consigliato di uscire a Orte, percorrere la E45 in direzione Perugia e quindi rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana.

Dopo circa un’ora e mezzo, erano le 12.30, quando l’incidente è stato risolto e il traffico è ripreso regolare.

È passata appena mezz’ora e un’altro incidente si è consumato più a nord, vicinissimo al casello di Arezzo al km 356: i mezzi del 118 sono intervenuti sulla carreggiata in direzione Firenze per soccorrere le persone rimaste coinvolte in un incidente fra due mezzi. Una sola persona, una donna di 27 anni, è rimasta ferita e portata in codice giallo all’ospedale della Gruccia.