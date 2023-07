Partito Liberale Italiano, apre la sezione provinciale ad Arezzo

Arezzo, 3 luglio 2023 – Il Partito Liberale Italiano (PLI) apre la sezione provinciale ad Arezzo.

Il segretario Regionale, Angelo Rossi, esprime grande soddisfazione per questa importante tappa per il PLI nel nostro territorio e augura un caloroso benvenuto al nuovo Segretario Provinciale, il rinomato medico cardiologo Roberto Perticucci, e all'imprenditore Emiliano Taranghelli, che assumerà il ruolo di presidente Provinciale.

In merito alla creazione della sezione provinciale, il dottor Perticucci ha dichiarato: "Questo per me rappresenta un ritorno a casa: ho militato nel PLI dall'età di 14 anni fino ai miei oltre 40, ricoprendo vari incarichi. Allo scioglimento del partito, mi sono allontanato dalla politica, un po' disilluso.

Successivamente, ho nutrito speranze nella 'rivoluzione liberale' promessa da Berlusconi, ma sono rimasto deluso. Poi, con sgomento e fastidio, ho assistito alle varie fasi dell'involuzione della politica italiana, dal populismo al sovranismo fino al pressapochismo.

La ripartenza del PLI, a cento anni dalla sua fondazione, mi fa sperare nuovamente e credere nella possibilità di ritornare a una politica seria e competente al servizio dei cittadini". Il Presidente Provinciale, Emiliano Taranghelli, ha annunciato un importante convegno intitolato "Il futuro dell'area liberale" nell'era post-Berlusconiana.

Questo evento, coordinato dal giornalista ed ex parlamentare Paolo Guzzanti, si concentrerà sull'esplorazione di idee e prospettive per l'evoluzione dell'area liberale. Offrendo una preziosa piattaforma di discussione, il convegno mira a promuovere soluzioni innovative e a delinearne il percorso.

Il PLI si pone come protagonista nell'apertura di un nuovo capitolo nella politica aretina, offrendo una visione che si distingue per la serietà, la competenza e l'impegno al servizio del cittadino.

La formazione della sezione provinciale di Arezzo rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento del partito e la promozione di un'area liberale che guarda al futuro, aprendo nuovi orizzonti e offrendo soluzioni concrete alle sfide del nostro tempo.

Il PLI invita tutti coloro che condividono i valori liberali e che desiderano partecipare a questo entusiasmante percorso a unirsi a noi, affinché insieme possiamo costruire un futuro migliore per Arezzo e per l'intera nazione.