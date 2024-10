Partecipazione ed interesse per l'incontro promosso da Confesercenti sui nuovi bandi della Regione a sostegno delle imprese

Arezzo, 16 ottobre 2024 – Era presente anche il comune di Castiglion Fiorentino, ieri pomeriggio al Residence Serristori, all’incontro organizzato da Confesercenti insieme a Italia Comfidi per presentare alle aziende e ai commercialisti le opportunità riservate dai nuovi bandi della Regione Toscana mirati a supportare la creazione e la crescita di start up, a sostenere gli investimenti produttivi e a favorire la transizione ecologica ed energetica.

“Grazie a queste misure della Regione Toscana” spiega la responsabile dell'ufficio credito di Confesercenti Federica Del Sere “le imprese potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato e a contributi a fondo perduto per progetti che puntano a migliorare la loro efficienza operativa e a favorire la transizione ecologica oltre a sostenere le nuove iniziative imprenditoriali.

Questo non solo rappresenta un’opportunità per le aziende di consolidarsi e di rinnovarsi, ma anche un incentivo a investire in tecnologie e pratiche sostenibili”. Sono state quindi illustrate le nuove misure cofinanziate nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, dedicate al sostegno delle imprese.

Un passo significativo per la ripresa economica e lo sviluppo imprenditoriale nel nostro territorio. “In linea con le scelte adottate dall’amministrazione comunale, uno dei primi comuni della provincia ad entrare nella Comunità Energetica, abbiamo partecipato con piacere a questo incontro volto a sostenere le imprese, dalle micro alle grandi, nel contenimento delle spese per migliorare gli interventi di efficientamento energetico, un bando riguarda le fonti Rinnovabili e uno per i processi produttivi al fine di rendere più efficace la comunicazione di questi bandi volti al miglioramento e al sostegno produttivo imprenditoriale del nostro territorio” dichiara l’assessore alle Attività Produttive, Francesca Sebastiani.

C’è tempo fino al prossimo 7 gennaio per presentare la domanda di partecipazione ai bandi.

Azione 2.2.3 Efficientamento energetico delle imprese – Produzione energetica da fonti rinnovabili BANDO TOSCANA AZIONE 2.2.3 FONTI RINNOVABILI https://www.confesercenti.ar.it/wp-content/uploads/2024/10/BANDO-TOSCANA-AZIONE-2.2.3-

FONTI-RINNOVABILI-1.pdf Azione 2.1.3 Efficientamento energetico delle imprese –

processi produttivi BANDO-REGIONE-TOSCANA-AZIONE-2.1.3-PROCESSI-

PRODUTTIVI https://www.confesercenti.ar.it/wp-content/uploads/2024/10/BANDO-REGIONE-TOSCANA-AZIONE-2.1.3-PROCESSI-PRODUTTIVI.pdf

Dal 16 ottobre sarà aperto lo sportello per l’invio delle domande.