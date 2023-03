"Parte da qui un nuovo modo di fare sanità"

Le date del prossimo Forum Risk management in sanità le avava anticipate nei giorni scorsi Vasco Giannotti presidente dello stesso Forum Risk: l’evento si svolgerà ad Arezzo Fiere dal 21 al 24 novembre. Ma intanto è stata lanciata a partire da ieri la road map della sanità. La prima tappa del cantiere sanità è stata ieri quando dalle 16 alle 19 all’Auditorium Guido d’Arezzo in via Spallanzani è stato presentato presentato il progetto "Rigenerazione" dell’ospedale San Donato e della sanità aretina.

In città si è riaperto infatti un dibattito sulla sanità, con la partecipazione, i consigli e i contributi degli operatori stessi.

"Il cantiere sanità vuole essere uno strumento di partecipazione e promozione di idee e contributi che deve accompagnare tutto il periodo di riforma della sanità aretina" aveva detto alla vigilia dell’evento il presidente del Forum Risk Management Vasco Giannotti.

Ad Arezzo ieri c’era anche il governatore della Toscana Eugenio Giani: "Nella gestione della sanità la Toscana è ai vertici delle classifiche nazionali – ha detto nel suo intervento il presidente della Regione – ma proprio per questo si impongono una serie di riforme, che hanno il volto di un investimento sulla sanità pubblica, che è e rimane la nostra scelta fondamentale. Abbiamo a che fare con 57 mila operatori, che con l’indotto arrivano a 100 mila, cioè con la più grande azienda di questa regione, che è dotata di energie forti. Purtroppo sono le risorse economiche ma anche umane che mancano e il governo deve aumentare le risorse per consentirci maggiori investimenti".