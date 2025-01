Parlami Terra: oggi lo spettacolo al Mecenate

Parlami Terra è lo spettacolo che va in scena al Teatro Mecenate di Arezzo oggi domenica 19 gennaio alle ore 17. Sul palco Chiara De Bonis per le coreografie di Damiano Ottavio Bigi e le musiche originali di Valerio Camporini Faggioni. La drammaturgia è di Federica Migliotti in collaborazione con Damiano Ottavio Bigi, Chiara De Bonis e la regia di Federica Migliotti. Il progetto nasce da un’immagine venuta in sogno e di un sogno, in qualche modo, parla. Gaia, la nostra protagonista, sta sognando che la terra, la Madre Terra, le chiede di ascoltarla perché ha qualcosa di molto importante da dirle: gli uomini non sentono più la sua voce e questo li porta ad essere sempre più distanti dalla loro essenza, dalla loro intima "natura". Distanti dal proprio centro si perde l’equilibrio e si rischia di cadere. Gaia si sveglia (o sta continuando a sognare?) e si ritrova su una cassettiera in un "non luogo". Ancora assonnata e confusa si guarda intorno, sente dei suoni di acqua, cinguettii, versi di animali e una strana voce che la apostrofa in una lingua incomprensibile. Gaia è costretta a seguirne la volontà e attraverso una strampalata e buffa "coreografia della vestizione" si ritroverà in piedi sulla cassettiera, pronta, suo malgrado, ad affrontare il viaggio iniziatico che le viene proposto. La voce, che capiremo essere quella della Madre Terra, la guiderà.