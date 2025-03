Parla aretino l’album di Agnelli. Il dj e producer ha scelto la Giostra per la copertina

Parla aretino il nuovo album di Luca Agnelli in uscita proprio oggi. Il dj e producer castiglionese ha scelto per la copertina del nuovo ep dal titolo "Take Control" un cavaliere, ispirato all’arte di Gustave Doré, pittore francese dal tratto potente come lo è la sua musica. Un cavaliere che Agnelli, leggendovi un’assonanza con la Giostra del Saracino, ha voluto legare ad Arezzo e ad una delle sue massime espressioni con uno shooting fotografico che accompagnerà la promozione del disco e nel quale il dj è ritratto con gli abiti della Giostra e sul petto il cavallo emblema di Arezzo. "Due mondi diversi che si incontrano tra tradizione e innovazione e che rinsaldano un legame che Agnelli ha sempre sentito stretto con la sua terra", confermano dal Comune di Arezzo. "Non a caso ha scelto Etruria Beat quale nome per la sua etichetta e non è nuovo a portare Arezzo dentro alle sue sonorità mostrando le sue origini a centinaia di migliaia di follower". Nel 2018, Agnelli, aveva presentato il suo disco Etruria Beat N.50 all’interno dela dell’orologio astronomico del Palazzo di Fraternita, e dal terrazzo, in Piazza Grande, aveva realizzato un dj set andato in onda su Beatport, piattaforma online mondiale di riferimento per dj e addetti ai lavori per la musica elettronica. Inoltre aveva scelto la Chimera, altro simbolo di Arezzo, per l’artwork della sua traccia Dangerous (Etruria beat 060). Altrettanto forte e intenso è il rapporto che l’artista ha con la sua città d’origine: Castiglion Fiorentino.

Proprio in questi giorni, per altro, il consiglio comunale ha deciso di dargli la cittadinanza onoraria. Qui ha organizzato tanti eventi benefici per realtà del territorio. E dopo il suo "girovagare" portando la sua musica in ogni angolo del mondo, Luca ritorna nei luoghi della sua infanzia, dove ancora oggi vive la sua famiglia. Nel 1990 fa il suo primo dj-set durante il Maggio Castiglionese al Foro Boario per una serata di beneficenza dell’Avis. Nel 2003 inizia con degli eventi annuali nel Piazzale del Cassero, in collaborazione con il Comune e la Proloco, dal nome "Luca Agnelli sotto le stelle" fino al 2019, quando si esibisce in un dj-set in cima alla torre del Cassero.

Un ulteriore omaggio alla sua terra a livello internazionale se si pensa che la performance di Agnelli è stata trasmessa sulla piattaforma online di riferimento, pagina Fb di Be-AT TV, per i giovani e addetti ai lavori di musica elettronica, che vanta oltre 1 milione di followers, oltre che sulla pagina dello stesso dj, che di suo ne conta più di 200 mila follower.