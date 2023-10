"Paris-La Motina", il libro di Faust Cardinali al teatro di Anghiari

Sabato 7 ottobre alle 18,30 al Teatro comunale di Anghiari, Faust Cardinali presenta "Paris-La Motina", il suo ultimo libro, edito da Quattroemme. Durante l’incontro verranno proiettate le interviste sul tema Arte ed eros realizzate nel 2006 ad Anghiari. Scultore, pittore ed orafo, conosciuto per i suoi bijou-sculpture, esposti nei musei di tutto il mondo, e presenti in importanti collezioni e gallerie pubbliche e private (tra gli altri, il Mad di Parigi, Diane Venet, Solange Thierry de Saint- Rapt), Faust Cardinali pratica la scrittura come forma artistica complementare, nel suo stile concettuale e dissacrante, in una continua contaminazione tra le diverse discipline. In " Paris-La Motina " Faust Cardinali racconta, in modo ironico e surreale, la sua indagine intorno alla leggenda che nelle vicinanze di Anghiari, in Toscana, nella località chiamata Motina, l’orgasmo ha una durata prolungata. L’artista immagina che un gruppo di personaggi venuti a conoscenza della leggenda e desiderosi verificarne la veridicità, si mettono in viaggio da Parigi per raggiungere il luogo e sperimentarne la singolare virtù. " Paris-La Motina " non è solo un testo, ma progetto artistico più ampio, un work in progress articolato negli anni attraverso una serie di opere visive, esposte in eventi e luoghi diversi tra gli altri anche in occasione della mostra monografica di Villa Gennaioli ad Anghiari nell’estate scorsa, tutti collegati dalla tematica dell’eternità in rapporto alla sessualità. La presentazione della pubblicazione, introdotta da Roberto Manescalchi e da Andrea Merendelli, sarà preceduta dalla proiezione del documentario realizzato da Faust Cardinali nel corso delle sue ricerche tra Anghiari e la Motina, una delle fasi di costruzione del progetto globale su questa singolare tematica. Seguirà un dibattito a cui parteciperanno lo storico dell’arte Manescalchi, il direttore del teatro dei Ricomposti Merendelli, l’assessore al turismo Ilaria Lorenzini, l’ingegner Gian Paolo Perini e l’editore Maro Tingoli. Ingresso libero.