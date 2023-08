Parchi di Arezzo: Rigutino e Frassineto rinnovati con nuovi giochi per i bambini

I parchi pubblici di Rigutino e Frassineto si rifanno il look. Con un investimento di 100mila euro sono stati acquistati e installati i nuovi giochi. "Procede il nostro lavoro di risistemazione delle aree verdi del territorio, importante sia per il decoro degli spazi nei quali insistono e sia per il loro valore sociale quali luoghi di divertimento e svago per i più piccoli e di relax per i più grandi, commenta l’assessore Alessandro Casi. I nuovi giochi installati nei parchi di Rigutino e di Frassineto, oltre ad offrire ai più piccoli nuove e più divertenti attrezzature assolutamente sicure e adeguate, contribuiscono a rendere ancora più completi questi spazi, resi più accoglienti grazie anche alla risistemazione di tutti gli arredi. Una risposta concreta alle esigenze dei cittadini che vivono in queste frazioni, che possono godere di aree di ritrovo attrezzate, particolarmente apprezzate soprattutto in estate". Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere della Lega Piero Perticai. "Una risposta importante ad una richiesta dei residenti delle zone, ha commentato Perticai, che finalmente possono usufruire di uno spazio sicuro soprattutto per lo svago dei bambini, che possono qui giocare in tutta tranquillità".