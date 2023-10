Parcheggi nel centro storico: "Più posti e accesso per residenti"

Un vertice dei partiti di centro destra cortonesi per preparare una proposta da presentare all’amministrazione per risolvere l’annosa questione dei parcheggi riservati ai residenti del centro storico. Ad annunciarlo per i prossimi giorni sono unitariamente i partiti di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati. "A seguito della mozione presentata da Fdi e sostenuta da tutto il centro destra – si legge nella nota unitaria - per la revisione del sistema dei parcheggi a Camucia (prevedendo la trasformazione degli attuali stalli blu in bianchi con disco orario lungo la Sr71) si è sviluppata una approfondita discussione che ha portato a condividere la proposta di Forza Italia per aumentare i parcheggi nel centro storico, proposta accolta anche dall’assessore Storchi che si farà promotore di questo incontro, per valutare la fattibilità dell’intervento e presentare le nostre proposte". Una richiesta che non è una novità e che rappresenta anche un cavallo di battaglia della stessa Forza Italia già dai tempi in cui era all’opposizione. "La richiesta si inserisce nel progetto più ampio di modifica dell’attuale ZTL – spiegano ancora i partiti di centro destra - che proporremo di modificare, chiudendo il varco di Piazza Signorelli e di Via Dardano, per far sì che solo i residenti possano accedere all’interno della cinta muraria. Raccogliamo le tante richieste dei cittadini residenti nel centro storico che ci hanno contattato in questi mesi e ai quali è giusto fornire risposte concrete, sia per mantenere fede agli impegni presi in campagna elettorale, che per portare avanti con coerenza la visione di città che da sempre contraddistingue il centro destra, mirata a favorire un aumento del numero dei residenti entro le mura di Cortona, cercando di creare una rete di servizi che possa rispondere ai bisogni di giovani, anziani e famiglie che decidono di vivere all’interno del centro storico". Intanto, proprio sul fronte parcheggi, nei giorni scorsi, l’amministrazione ha annunciato che è stato appena convocato un tavolo tecnico con la società intenzionata a realizzare il parcheggio multipiano di Piazza Mazzini meglio conosciuta come porta Colonia. Un progetto di cui si sente parlare da molti anni e che dovrebbe essere realizzata attraverso un project financing e che potrebbe portare nel giro di un paio di anni un’area di sosta da circa 180 posti.

Laura Lucente