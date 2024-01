Parapunzipù. La musica entra a scuola

"Un giorno anche la guerra s’inchinerà al suono di una chitarra". La speranza che esprimeva Jim Morrison in questa frase, per il Casentino, è legata all’ukulele con un progetto promosso da MusicaInt e che coinvolgerà 270 bambini e bambine della scuola primaria e secondaria di secondo grado di Pratovecchio e Stia. Parapunzipù è il titolo di questa iniziativa di successo che, per il secondo anno consecutivo, arriverà in molte classi dell’alto Casentino anche grazie all’interessamento del dirigente Maurizio Librizzi, per insegnare la musica in modo divertente, ma anche dare l’opportunità a tutti di conoscerne la magia e la intima corrispondenza con le proprie passioni e talenti. Si tratta di un modello didattico musicale attivato in Venezuela da Abreu, che era musicista, ma anche ministro della cultura venezuelano. Con questo metodo riuscì a coinvolgere e spesso salvare le vite di molti giovani emarginati delle favelas. Grazie al progetto Parapunzipù Orchestra, diretto dal maestro Giannino Giannini verrà insegnato ai bambini casentinesi delle elementari a fare musica e a cantare in modo divertente attraverso l’Ukulele, uno strumento a corda semplice e adatto a tutti. L’Azienda Freschi&Vangelisti sostiene questo percorso nell’alveo delle progettualità di Prospettiva Casentino. Il Comune di Pratovecchio Stia ha acquistato gli strumenti per i bambini. Nel percorso di MusicaInt è coinvolta anche la scuola di Strada in Casentino grazie al sostegno del Comune di Castel San Niccolò. Il progetto musicale, che quest’anno coinvolge anche le ragazze e i ragazzi delle medie, ha anche un altro obiettivo, ovvero di arrivare alla formazione di un’orchestra giovanile casentinese.

S.F.