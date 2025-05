Paolo Hendel sul palco di LiberEtà

SAN GIOVANNILa Festa di LiberEtà porta Paolo Hendel a San Giovanni: una giornata tra impegno, memoria e satira socialeSan Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere un appuntamento all’insegna dell’impegno civile. Sabato 24 maggio, in piazza Cavour, si terrà la “Festa di LiberEtà”, promossa dallo SPI-CGIL, il sindacato dei pensionati, con il patrocinio del Comune. Un evento che, ormai da anni, si svolge su tutto il territorio nazionale in diverse forme, sia a livello locale che regionale e nazionale, e che rappresenta un momento prezioso per parlare di diritti, welfare, partecipazione democratica e coesione sociale.

Ospite d’eccezione dell’edizione valdarnese sarà Paolo Hendel, noto attore, comico e cabarettista, celebre per la sua pungente satira sulla politica e sulla società italiana. La sua presenza darà alla giornata un tono vivace e riflessivo allo stesso tempo: Hendel porterà sul palco la sua inconfondibile ironia, capace di far sorridere e riflettere con sguardo critico sui temi dell’attualità.

L’inizio della manifestazione è previsto per le 9.30, con il ritrovo in piazza Cavour. Dopo i saluti istituzionali della sindaca di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, e del presidente della sezione locale dell’Anpi, Leno Chisci, seguiranno gli interventi dei rappresentanti dello SPI-CGIL.

Prenderanno la parola Gabriele Innocenti, per le Leghe del Valdarno; Giancarlo Gambineri, per la provincia di Arezzo; Alessio Gramolati, segretario regionale toscano; e Stefano Landini, componente della segreteria nazionale. A chiudere la parte sindacale, l’intervento del segretario provinciale della Cgil, Alessandro Tracchi.

La Festa di LiberEtà non è solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione di confronto aperto tra generazioni, in cui la memoria storica si intreccia con le sfide del presente. Un momento pensato per parlare del futuro del welfare e del ruolo del sindacato in un mondo che cambia, ma anche dei valori fondamentali della Costituzione e della Resistenza.