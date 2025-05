Due Mari e terza corsia in A1 strategiche. Interrogazione di Italia Viva sulla viabilità

AREZZOLa capogruppo di Italia Viva al Senato, Raffaella Paita (nella foto), ha presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per sollecitare un intervento urgente sul completamento della superstrada E78 "Due Mari" e sulla realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A1 nel tratto compreso tra i caselli di Incisa Valdarno e Chiusi, attraversando le province di Arezzo e Siena. Nel testo dell’interrogazione, Paita ricorda come il tratto aretino della "Due Mari" sia un’infrastruttura strategica per la viabilità dell’Italia centrale, fondamentale per lo sviluppo economico e la mobilità dell’intero territorio. Un progetto atteso da decenni, che ha visto momenti di slancio, ma anche numerosi rallentamenti e stop. Secondo quanto riportato da diverse fonti e confermato dalla senatrice, dopo l’insediamento dell’attuale esecutivo i finanziamenti per la E78 sarebbero stati bloccati, causando ulteriori ritardi nel programma dei lavori.

Oltre alla "Due Mari", l’interrogazione parlamentare riporta l’attenzione anche sulla necessità non più rinviabile della terza corsia dell’A1, un’opera di cui "l’Aretino ha urgente bisogno", per decongestionare il traffico e migliorare i collegamenti tra Toscana e Umbria. "Il territorio ha bisogno di attenzione e interventi concreti – sottolinea la senatrice – non di promesse rimandate all’infinito. È ora che il Governo prenda decisioni chiare, sblocchi i fondi e garantisca tempi certi per il completamento di queste infrastrutture fondamentali". Italia Viva chiede quindi al Ministro quali misure intenda adottare per sbloccare i fondi necessari al completamento della "Due Mari" e quali iniziative intenda mettere in campo per accelerare la realizzazione della terza corsia dell’A1.