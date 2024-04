Paolini svela parte della squadra

La lista civica "Cantiere Foiano" inizia a svelare le sue carte. I candidati che per ora sono stati presentati ai foianesi sono quattro: Ilaria Braconi, infermiera, Nario Bruschi, ex imprenditore oggi in pensione, Ivana Giorgi, imprenditrice turistica e Alessandro Pratesi, bancario. La presentazione si è tenuta domenica nella sede della lista civica. Gli altri candidati verranno svelati in altri due appuntamenti: il 24 aprile a Pozzo della Chiana e il 4 maggio quando verrà presentata la squadra completa che correrà per le iniziative dell’8 e 9 maggio. La lista civica di Paolini è appoggiata dai partiti di centrodestra (Lega, Fi, Fdi, Noi moderati) ma anche dal Movimento Cinque Stelle e da Italia Viva. Alle elezioni amministrative sfiderà la lista civica dell’attuale vicesindaco Jacopo Franci, Scelgo Foiano, appoggiata dal Partito Demcoratico.