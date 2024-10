Pallavolo. Sconfitta la UnoMaglia ValdarnInsieme e vittoria per la Volley Arno Montevarchi

Arezzo, 16 ottobre 2024 – Per la prima giornata del campionato Nazionale B2 Femminile la Rimont Progetti Genova ha battuto UnoMaglia ValdarnInsieme 3-1. Esordio che non sorride alla Uno Maglia che, in quel di Genova contro la forte formazione del Rimont Progetti, perde 3 set a 1. Gara che, non inganni il risultato, ha mostrato una buona pallavolo da entrambi le parti. Se escludiamo l'incidente di percorso del secondo set, dove la luce si è spenta completamente, le ragazze del presidente Bagiardi hanno mostrato una buona reazione e grinta. Queste le parole del coach Veltroni " l'esordio in campionato si è rivelato duro come ce lo aspettavamo alla vigilia. “Genova è una squadra che punta in alto la quale ha messo in campo una fisicità superiore alla nostra. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti del nostro gioco, ma ci teniamo stretto il fatto di aver per larghi tratti della gara, escluso il secondo set, giocato alla pari contro un avversario così attrezzato".

In serie D invece debutto vincente per la Volley Arno Montevarchi. E’ finita 3-2 al tie break sul punteggio di 18-16 la prima gara casalinga delle valdarnesi contro la squadra fiorentina, neo promossa, di Certosa Volley. Un risultato che dimostra quanto sia stata di una partita combattuta, per tutti e 5 set, dove le montevarchine hanno prevalso sul filo di lana davanti ad un palazzetto gremito di spettatori, tra cui anche una rappresentanza del main sponsor ufficiale della stagione Abrawheel. Il punteggio ha entusiasmato il pubblico presente per il gioco, ma soprattutto per il carattere espresso dalla Volley Arno, squadra giovane e in gran parte rinnovata, a partire dal coach Andrea Morucci da anni proprio il punto di riferimento del settore giovanile rossoblu. Parte bene Montevarchi che ai aggiudica il primo set per 25-22, ma perde il secondo 19-25 non riuscendo a concretizzare in attacco e con qualche disattenzione difensiva di troppo. Nel terzo, la Volley Arno torna ad imporre il suo ritmo e chiude il terzo set di nuovo sul 25-22. Quando sembra che anche il quarto set sia alla portata della Volley Arno, in vantaggio per buona parte del parziale, le fiorentine si rifanno sotto e chiudono sul 25-17 e costringendo le padrone di casa al tie- brek. Il quinto set è combattuto punto a punto fino all’11 pari, ma ancora una volta è la Volley Arno a dare la spallata finale e a portare a casa il risultato. Il prossimo turno non si prospetta facile per Montevarchi. Sabato 19 ottobre, alle ore 18.00, è attesa la trasferta ad Asciano sul campo dello Sporting Gau Arbia, a caccia dei primi punti in classifica.