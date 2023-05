Palio, Sansepolcro punta al poker A Gubbio altri record da battere

di Claudio Roselli

Potrebbe essere uguale il numero di balestrieri di entrambe le città al secolare Palio che questo pomeriggio si disputerà in piazza Grande a Gubbio, il primo dei due canonici previsti nell’arco dell’anno. Da Sansepolcro – come già ricordato – se ne annunciano 45 e anche per Gubbio si dice altrettanto: "Purtroppo, qualche attacco influenzale ha messo fuori gioco alcuni nostri tiratori", ha sottolineato Marcello Cerbella, presidente del sodalizio armigero umbro. Come noto, il regolamento non prevede la parità numerica di partecipanti, né da decenni il caso ha voluto che così andasse; in settembre a Sansepolcro, i biturgensi sono sempre di più – e spesso anche con una differenza piuttosto consistente – mentre la maggioranza degli eugubini nell’ultima domenica di maggio è stata sempre più contenuta e a volte anche nella patria di Sant’Ubaldo il Borgo ha avuto più balestrieri in gara. Se pertanto non dovesse verificarsi la parità, sarebbe pur sempre uno scarto contenuto.

Le previsioni meteo sono favorevoli, per cui non soltanto la tenzone dovrebbe andare in scena, ma anche altri fattori – su tutti il vento – non dovrebbero incidere sul piano tecnico. Il drappo di questa edizione è stato dipinto dall’artista locale Lucia Angeloni. Sarà il 23enne Elìa Guerrini Guadagni, trionfatore dodici mesi fa, a scoccare per primo la verretta a corniolo inviolato, poi toccherà a Piero Sannipoli, che con il quarto posto conquistato nel 2022 è risultato il migliore fra i locali, dopodichè l’ordine verrà affidato al sorteggio, con tornate da sei bigliettini per volta, poiché tre per ciascuna città sono i banchi di tiro posizionati a 36 metri dal bersaglio. Sono oramai diversi anni che è stato introdotto il terzo banco per snellire lo svolgimento del Palio dal punto di vista della durata. L’ultima vittoria in assoluto di Gubbio risale al 25 luglio 2021, quando l’appuntamento era stato posticipato a causa del Covid-19 e a imporsi è stato il veterano violanero Ubaldo Orlandi, che meglio non avrebbe potuto festeggiare il suo centesimo Palio. A proposito di questo ambito traguardo, c’è un altro portacolori di Sansepolcro che oggi entra in tripla cifra: è Dario Casini (nella foto in alto), che è stato a suo tempo anche sindaco della città pierfrancescana. Ha esordito ancora 20enne a Gubbio nel maggio del 1972 e da quel momento ha saltato soltanto un’edizione; non solo: fra i balestrieri in attività, è il secondo in assoluto a livello di trionfi individuali dietro l’eugubino Giampiero Bicchielli, che guida a quota 7.

Per l’esattezza, Casini vanta cinque affermazioni "ordinarie", più una sesta nel Palio straordinario del 2012, organizzato per celebrare il millennio della fondazione di Sansepolcro; il suo primo successo è stato nel 1979 sempre a Gubbio, dove si è ripetuto nel 1993, mentre in casa ha fatto sua la freccia d’oro nel 1988, nel 1994 e nel 2010, non dimenticando i due secondi posti e i tre terzi piazzamenti che ne fanno uno fra i più decorati di sempre. Un palmares davvero invidiabile, il suo. Oggi si scriverà un altro capitolo della lunga storia: alle 16,30 i due cortei raggiungeranno la piazza per il rituale dello scambio dei doni e della lettura dei bandi, quindi alle 17,30 avrà inizio il Palio e dopo le 19 ci sarà la sfilata finale per le strade della stupenda Gubbio.